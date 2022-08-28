В Турции продолжаются успешные испытания системы ПВО Siper

В Турции продолжаются испытания отечественной системы противовоздушной обороны (ПВО) дальнего радиуса действия Siper.

Об успешных испытаниях системы Siper сообщил глава Управления оборонпрома при Администрации президента Турции Исмаил Демир, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«В ходе последних тестов система SİPER продемонстрировала способность уничтожать объект, движущийся на высокой скорости, на расстоянии в 100 км. Поздравляю всех, кто участвует в этом проекте», - написал Демир.

Пуск ракет из системы ПВО SİPER был осуществлен с полигона в Синопе с участием специалистов двух ведущих оборонных компаний Турции - ASELSAN и ROKETSAN.

Ранее в Турции были разработаны и налажено серийное производство систем ПВО малого и среднего радиуса действия Hisar-A+ и Hisar-O+.

Первые поставки систем ПВО SİPER намечены на 2023-й год.