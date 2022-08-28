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Туристический автобус попал в ДТП на западе Турции

Турция Материалы 28 августа 2022 11:31 (UTC +04:00)
Туристический автобус попал в ДТП на западе Турции

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Туристический автобус попал в воскресенье в аварию на одной из трасс на западе Турции, погибли не менее двух человек, передает Trend со ссылкой на новостной портал Haberler.

ДТП произошло в утренние часы на трассе Инегёль - Доманич в провинции Бурса. По не установленным на данный момент причинам автобус вылетел с дороги. Ранения получили 45 человек, они доставлены в ближайшие больницы.

Национальность попавших в ДТП пассажиров автобуса в настоящее время не уточняется.

Сотрудники полиции начали расследование для установления причин аварии. Водитель транспортного средства задержан.

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