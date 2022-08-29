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Греция совершила провокацию против турецких F-16 - минобороны Турции

Турция Материалы 29 августа 2022 01:50 (UTC +04:00)
Греция совершила провокацию против турецких F-16 - минобороны Турции

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ВС Греции совершили провокацию против турецких военных самолетов, выполнявших миссии в Эгейском море и Восточном Средиземноморье, с применением систем ПВО С-300, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Как сообщили в Министерстве национальной обороны Турции, инцидент произошел 23 августа, когда военные самолеты F-16 ВВС Турции выполняли полеты в международном воздушном пространстве в Эгейском море и Восточном Средиземноморье. Системы ПВО С-300 установлены на острове Крит.

Несмотря на провокацию, турецкие самолеты завершили запланированную миссию и благополучно вернулись на свои базы.

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