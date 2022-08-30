Турция отмечает 100-ю годовщину победы в битве при Думлупынаре, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По всей стране проходят праздничные мероприятия, официальная часть которых организована в Анкаре.

В связи с годовщиной победы в битве при Думлупынаре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с сопровождающей его делегацией посетит мавзолей основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

Наступление турецкой армии под командованием Ататюрка, начавшееся 26 августа 1922 года и завершившееся 30 августа разгромом войск интервентов (Великое наступление), вошло в мировую историю как один из величайших примеров героизма.

Вскоре после окончания Первой мировой войны в 1919 году страны Антанты, ссылаясь на положения Мудросского перемирия, ввели войска в Анатолию. Под угрозой оказалось будущее турецкого народа.

В ответ на действия интервентов в Турции началось национально-освободительное движение.

После открытия Великого национального собрания (парламент) Турции в 1920 году страны-интервенты усилили давления на Ататюрка и его соратников.

Особая активность фиксировалась на западном фронте, где греческие войска в 1921 году продвинулись до района Полатлы.

Жители Турции объединились для того, чтобы дать отпор греческим интервентам.

Кровопролитные бои в районе Сакарья продолжались на протяжении 22 дней. В итоге противник был остановлен.

Понадобилось еще около года, чтобы окончательно изгнать греков из Турции.

26 августа 1922 года Мустафа Кемаль-паша объявил о начале масштабного наступления. Утром 30 августа 1922 года он прибыл в расположение войск в районе Зафертепе Чалкейе в Кютахье. Так, и началась битва при Думлупынаре, изменившая ход истории Турции.

Греческие войска были окружены и разгромлены. Оставшиеся разрозненные части греческих войск бежали.

После победы при Думлупынаре Мустафа Кемаль-паша отдал новый приказ армии: «Ваша первая цель – это Средиземное море. Вперед!».

27 августа был освобожден Афьонкарахисар, 30 августа - Кютахья, первого сентября - Гедиз, третьего сентября - Эмет и Тавшанлы.

Девятого сентября турецкая армия освободила Измир от греческих войск. Таким образом, приказ главнокомандующего Мустафы Кемаля-паши был успешно выполнен.