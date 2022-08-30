МИД Турции призвал своих граждан не посещать Багдад

Министерство иностранных дел Турции рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Багдад из-за нестабильной ситуации в иракской столице, передает Trend со ссылкой на «Анадолу».

«Учитывая ухудшающую ситуацию с безопасностью в Багдаде нашим гражданам рекомендуется воздержаться от поездок в упомянутый город без крайней необходимости», - говорится в заявлении МИД страны.

В ведомстве также призвали граждан, находящихся в Ираке, воздержаться от посещения мест, где проходят массовые акции протеста.

В МИД советуют гражданам сохранять бдительность и внимательно следить за новостями.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что все желающие могут обратиться в посольство Турции в Багдаде по номеру +964 (790) 190 04 06, а также позвонить на горячую линию консульской службы МИД Турции +90 (312) 292 29 29.

В понедельник, 29 августа, влиятельный иракский шиитский богослов, лидер движения «Садр» Муктада ас-Садр объявил, что уходит из политики.

«Я оставляю политические дела и объявляю о полном уходе из политики», - написал он в соцсетях.

Вслед за этим, сторонники Муктады ас-Садра собрались перед президентским дворцом в «зеленой зоне» в Багдаде, где расположены госстуктуры и здания иностранных дипмиссий.

Несмотря на меры безопасности группа сторонников ас-Садра ворвалась в президентский дворец и призвала правительство уйти в отставку.

В связи с акцией протеста сторонников ас-Садра в Багдаде был объявлен комендантский час.