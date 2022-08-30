Анкара обеспокоена ситуацией в Багдаде

МИД Турции выразил обеспокоенность в связи с насилием во время акций протестов в Багдаде, передает Trend со ссылкой на «Анадолу».

«События в Багдаде превратились в угрозу стабильности, единству и безопасности страны. Стабильность и безопасность дружественного и братского Ирака имеют жизненно важное значение для Турции. В этой связи, мы обеспокоены насилием, распространенным по всей стране», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В ведомстве призвали конфликтующие стороны в Багдаде к здравому смыслу и сдержанности.

«Мы надеемся, что нынешние политические конфликты будут урегулированы мирным путем и путем инклюзивного диалога, а также будут обеспечены мир и благополучие иракского народа», - отмечается в заявлении МИД.

В понедельник, 29 августа, влиятельный иракский шиитский богослов, лидер движения «Садр» Муктада ас-Садр объявил, что уходит из политики.

«Я оставляю политические дела и объявляю о полном уходе из политики», - написал он в соцсетях.

Вслед за этим, сторонники Муктады ас-Садра собрались перед президентским дворцом в «зеленой зоне» в Багдаде, где расположены госстуктуры и здания иностранных дипмиссий.

Несмотря на меры безопасности группа сторонников ас-Садра ворвалась в президентский дворец и призвала правительство уйти в отставку.

В связи с акцией протеста сторонников ас-Садра в Багдаде был объявлен комендантский час.