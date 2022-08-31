Греция бросила вызов НАТО и ее союзникам - Эрдоган

Президент Реджеп Тайип Эрдоган принял участие на торжественном концерте, посвященном Дню Победы, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Президент Эрдоган перед концертом выступил перед участниками мероприятия.

«Мы знаем истинные намерения тех, кто используя Грецию, как и столетие назад, пытается потратить наше время и энергию. Греция не является нашим конкурентом ни в политическом, ни в экономическом, ни в военном отношении», - сказал президент.

Президент Эрдоган отметил, что провокационные действия Греции являются недопустимыми:

«Греция бросила вызов НАТО и ее союзникам, которое началось с нарушения нашего воздушного пространства и продолжилось радиолокационным захватом С-300 наших самолетов».

Глава турецкого государства коснулся вопроса поставок боевых самолетов F-35:

«Предложив Греции F35, которые нам не дали, Америка открыла дорогу российским средствам ПВО, потому что они оказались в одной системе с этими самолетами. Они из за систем ПВО, которые мы купили, не дали нам F-35. Но нам все равно. У нас есть возможность производить любой продукт, в котором нам отказывают».

Президент Эрдоган завершил свое выступление следующими словами:

«Мы превратим 2023 год - 100-летие нашей Республики, в начало нового прорыва, который превратит второе столетие нашей Республики в «100-летие Турции. С целями 2053 года, исполнение которых уже началось, мы стремимся вывести нашу страну на вершину мировой лиги. Это то, что достойно 100-летию нашей Республики».