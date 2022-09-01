Армия - гарант безопасности нации и государства - Эрдоган

Вооруженные силы были и остаются основным гарантом безопасности нации и государства.

​​​​​​​Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на церемонии вручения дипломов выпускникам Военно-морского и воздушного училища при Университете национальной обороны в среду с Стамбуле, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Президент выразил уверенность в том, что героическая турецкая армия в скором времени добьется новых достижений и побед.

Глава государства привлек внимание к вызовам, с которыми сталкивается современная Турция.

«Мы прекрасно осознаем истинные причины, стоящие за попытками ущемления прав Турции в Восточном Средиземноморье. Мы также в курсе целей сил и кругов, которые сегодня бесплатно вооружают террористов у границ Турции, хотя в свое время отказывались передавать за деньги оружие Анкаре», - отметил Эрдоган.

Турецкий лидер назвал провокации (Греции – ред.) в отношении ВВС Турции в Эгейском море, частью плана дестабилизации ситуации в регионе.

«Мы также видим кому помогает сегодня НАТО, где в свое время не оказали должной поддержки Турции на фоне роста угроз нацбезопасности», - сказал он.

По словам Эрдогана, в ответ на угрозы нацбезопасности Турция делает ставку на развитие отечественного оборонпрома.