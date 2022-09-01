БАКУ /Trend/ - В Турции повысили цены на природный газ и электроэнергию.

Как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, цена природного газа, используемого в населенных пунктах, увеличилась на 20,4 процента, цена газа, используемого в промышленности, - на 50,8 процента, а цена природного газа, используемого для производства электроэнергии, - на 49,5 процента.

Цены на электроэнергию в стране выросли на 20 процентов, для государственного и частного сектора услуг и других абонентов - на 30 процентов, для группы абонентов в сфере промышленности - на 50 процентов.