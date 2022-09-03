Эрдоган и Борис Джонсон обсудили двусторонние отношения между Анкарой и Лондоном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В Управлении по связям при Администрации президента Турции сообщили, что лидеры Турции и Соединенного Королевства обсудили двусторонние отношения и региональные вопросы.

Эрдоган во время беседы отметил, что они установили тесный диалог с Борисом Джонсоном во время его пребывания в должности и продолжили развивать отношения между двумя странами на основе взаимного уважения и понимания.

Глава государства выразил уверенность, что отношения с Соединенным Королевством, которое является стратегическим партнером и близким союзником Турции, будут углубляться и развиваться в предстоящий период с таким же здравым смыслом и дальновидностью.