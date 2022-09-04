Экспорт из черноморского региона Турции с начала года превысил $863 млн

В январе-августе 2022 года экспорт из регионов восточно-причерноморского региона Турции составил 863 237 686 долларов США. Об этом сообщил председатель правления Восточно-Черноморской ассоциации экспортеров (DKİB) Саффет Кальонджу, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Данные охватывают Трабзон, Ризе, Артвин и Гюмушане.

Согласно информации, за первые 8 месяцев текущего года товаров на 619 050 380 долларов было экспортировано из Трабзона. На долю Ризе пришлось 157 582 775 долларов. Предприятия Гюмюшхане и Артвина реализовали за рубеж продукции на 46 041 349 и 40 563 183 долларов соответственно.

Отмечается, что экспорт Трабзона сократился на 13 процентов по сравнению аналогичным периодом предыдущего года.

В то же время, возрос объем экспорта из Ризе (25 процентов), Гюмюшхане (8 процентов) и Артвина (11 процентов).

По словам Кальонджу, лидирует в рейтинге экспортируемых из региона товаров фундук с 299 046 309 долларов.

На втором месте продукция горнодобывающей промышленности (136 667 837 долларов), далее следуют свежие фрукты и овощи (133 585 436 долларов). На четвертом месте аквакультуры и животноводство (121 277 089 долларов). Замыкают пятерку транспортные средства с 28 098 094 долларов.

Предприятия восточно-причерноморского региона Турции в рассматриваемый период экспортировали свою продукцию в 132 государства мира. В первую-пятерку стран-импортеров вошли Россия, Грузия, Германия, Китай и Италия.

Глава DKİB отметил, что экспорт в Грузию с начала года увеличился на 35 процентов. Продажа товаров в Италию и Германию сократилась из-за падения спроса на фундук.

Саффет Кальонджу констатировал значительный рост регионального экспорта в такие страны, как Перу, Вьетнам, Данию, Беларусь, Японию, Египет и Чили.

По его словам, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года список-стран импортеров расширился за счет 13 новых государств, включая Ирландию, Словению и Замбию.