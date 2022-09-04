Усилиями спецслужб Турции на севере Ирака нейтрализован опасный террорист

Усилиями Национальной разведывательной организации (MİT) Турции в районе Синджар на севере Ирака точечными ударами нейтрализован один из главарей террористической организации РПК Бедирхан Аби под кодовым именем Дарав Гевда, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Как сообщают источники безопасности, Аби примкнул к рядам террористов в 2011 году. Занимался преступной деятельностью в провинциях Шырнак и Юксекова. Далее по поручению "руководства" РПК отправился в район Синджар в Ираке, где продолжил заниматься террористической деятельностью.

Во время пребывания в Турции Аби участвовал в организации терактов, унесших жизни сотрудников турецких силовых структур.