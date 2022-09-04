Эрдоган выступил с посланием случаю годовщины Сивасского конгресса

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал в своем аккаунте в Twitter по по случаю 103-й годовщины Сивасского конгресса, сыгравшего значимую роль в успехе Национально-освободительной борьбы турецкого народа, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«В годовщину Сивасского конгресса, на котором были определены цели и задачи Освободительной войны и заложен фундамент республики, я с благодарностью вспоминаю Гази Мустафу Кемаля и всех наших героев. Я приветствую с самыми искренними чувствами всех наших граждан и жителей Сиваса, принимавших конгресс», - говорится в публикации главы государства.

В Турции отмечают 103-ю годовщину начала знаменитого Сивасского конгресса, участники которого отвергли сценарии раздробления и мандата внешних сил над страной, чем способствовали дальнейшему успеху Национально-освободительной борьбы турецкого народа.

Делегаты со всех областей Турции заседали в Сивасе с 4 по 11 сентября 1919 года с единственной целью – покончить с оккупацией территорий страны.

Благодаря решениям, принятым участниками семидневного Конгресса, были заложены основы создания нового государства - Турецкой Республики.

Основатель Республики – Мустафа Кемаль Ататюрк впоследствии заявил: «В ходе Сивасского конгресса были приняты решения, способствовавшие формированию народа Турции».