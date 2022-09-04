Анкара приветствует получение статуса наблюдателя в Андском сообществе

Анкара приветствует недавнее решение Андского сообщества принять заявку Турции на получение статуса наблюдателя в торговом блоке стран Латинской Америки. Об этом говорится в сообщении МИД республики, распространенном в воскресенье, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Обращение Турции было одобрено единогласно на заседании Комиссии глав МИД организации, состоявшейся в Лиме 29 августа 2022. Решение вступило в силу 2 сентября.

«В рамках развивающихся отношений нашей страны с регионом Латинской Америки и Карибского бассейна Турция продолжает усилия по укреплению сотрудничества со странами региона на многосторонних платформах и институционализации с этой целью наших связей с региональными структурами», -заявили в ведомстве.

В министерстве выразили уверенность, что данное событие будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества Турции с Андским сообществом и его членами, а также внесет вклад в укрепление политического диалога, углубление и диверсификацию торгово-экономических связей Анкары с регионом.

Андское сообщество наций - региональное социально-экономическое содружество стран Латинской Америки: Боливия, Колумбия, Эквадор и Перу. Создано в результате подписания Картахенского соглашения от 26 мая 1969 года. Штаб-квартира организации расположена в городе Лима, Перу.