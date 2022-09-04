Греция продолжает нарушать воздушные и морские границы Турции

Греция резко усилила агрессивное поведение в Эгейском море и Восточном Средиземноморье, о чем свидетельствует рост числа нарушений Афинами воздушного пространства и территориальных вод Турции в этом регионе, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Если в прошлом году было зафиксировано 1616 таких случаев, то только за восемь месяцев текущего года эта цифра достигла 1123.

С 15 августа зафиксировано 14 инцидентов с преследованием греческими ВВС турецких самолетов, выполнявших патрулирование. За указанный период греческие истребители в общей сложности на 3372 секунд заблокировали радарами F-16 ВВС Турции, чтобы помешать вылету боевых самолетов.

В последний раз такой случай произошел 1 сентября над островом Родос. Греция пыталась перехватить турецкий морской патрульный самолет, выполнявший задачу в рамках операции НАТО по обеспечению безопасности в Средиземноморье «Морской страж» (Sea Guardian).

В Министерстве национальной обороны Турции подчеркнули, что самолет не был вооружен. На действия греческой стороны был дан адекватный ответ, сообщили в ведомстве.

Действия Греции нарушают и условия Афинского меморандума о взаимопонимании от 1988 года, подписанного Турцией и Грецией. Этот документ запрещает использование Эгейского моря в качестве военно-тренировочного полигона в период высокого туристического сезона с 15 июня по 15 сентября.

Согласно источникам в Министерстве национальной обороны Турции, на все агрессивные действия греческой стороны был дан адекватный ответ.

При этом в ведомстве напомнили, что Турция неизменно призывала Афины к диалогу и добрососедству.

«Такого рода агрессивные действия нашего союзника по НАТО Греции, которые противоречат международному праву и духу союзничества, являются абсолютно неприемлемыми. Наша страна, которая никому не угрожает, является сильным, надежным и эффективным союзником как на региональном, так и на общемировом уровне. Турция прилагает все необходимые усилия для укрепления мира и стабильности», - отметили в Минобороны.

Греции следует избегать новых авантюр

В Министерстве призвали Грецию избегать новых авантюр и сфокусироваться на позитивной повестке дня. Отмечено, что деэскалация ситуации положительно скажется как на двусторонних отношениях, так и на региональном сотрудничестве.

Констатировано, что некоторые политики в Греции продолжают свои провокационные действия и риторику в угоду личным амбициям. Наряду с этим Афины продолжают наращивать вооружения, несмотря на тяжелые последствия этого для экономики и населения Греции.

Вместе с тем оборонном ведомстве выразили удовлетворение, что ряд политиков, ученых и отставных военных в Греции понимают и принимают аргументы турецкой стороны.

Представители турецкого военного ведомства отметили, что в Анкаре ждут делегацию Минобороны Греции, которая приглашена в турецкую столицу для участия в четвертом раунде переговоров по мерам укрепления доверия между двумя странами.

«Однако наши призывы к добрососедству и диалогу не должны воспринимается как слабость. Вооруженные силы Турции полны решимости защищать права и интересы нашей страны. В этом не должно быть никаких сомнений», - предупредили в Министерстве национальной обороны Турции.