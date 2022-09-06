Ситуация в Украине еще раз показала значимость Турция для Европы и ЕС - Чавушоглу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что ситуация в Украине еще раз показала насколько важна Турция для Европы и Евросоюза, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

«Надеемся, что это не конъюнктурно. Турции следует придавать значение не только, когда это необходимо. Мы говорим это откровенно. ЕС может реализовать свой потенциал и стать настоящим геополитическим игроком только вместе с Турцией», - сказал Чавушоглу на совместной пресс-конференции по итогам встречи с французской коллегой Катрин Коллонной в Анкаре.

Глава МИД обратил внимание, что Турция и Франция имеют разногласия по различным вопросам, в том числе ситуации по Восточному Средиземноморью, Эгейскому морю, Кипру, Сирии, Ираку, Ливии, Кавказу и Украине.

По словам Чавушоглу, Турция прилагает большие усилия для скорейшего прекращения войны в Украине и обеспечения справедливого мира.

«Справедливый мир должен быть в частности для Украины. Должен быть мир, обеспечивающий территориальную целостность Украины. Мы готовы вести совместную деятельность по этому вопросу», - подчеркнул Чавушоглу.

Касательно зернового коридора глава турецкого МИД сказал, что в настоящее время из Украины было экспортировано более двух млн тонн агрокультуры.

Чавушоглу отметил, что количество судов, везущих украинскую агрокультуру, растет изо дня в день.

Министр обратил внимание, что экспорт украинского зерна реализуется не только по морскому пути, но и по суше.

«В частности на пути во Львов мы увидели 50-километровую очередь грузовиков на украинско-польской границе», - добавил он.

По словам Чавушоглу, Анкара продолжает контакты с Киевом и Москвой по поводу беспрепятственного экспорта зерна.

Турецкий дипломат отметил искренние усилия Франции в вопросе обеспечения прекращения огня в Украине.

Затяжка войны повлекла за собой очень серьезные кризисы, в частности энергетический и продовольственный, сказал Чавушоглу.

«Мы не можем относится к этому вопросу безразлично, только потому, что ситуация в Турции лучше, чем в Европе или в любом другом регионе мира. Энергетические цены, конечно, влияют и на нас. В частности, цены на газ и в других сферах выросли в три или четыре раза. В итоге, эта проблема мира, а ее решение в наших руках», - добавил Чавушоглу.