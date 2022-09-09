Стамбульский центр одобрил выход из украинских портов четырех судов с продовольствием

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле санкционировал выход из украинских портов еще четырех судов, которые вывезут в общей сложности 58,8 тыс. тонн продовольствия. Соответствующее сообщение СКЦ распространил в четверг, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Сухогрузы A-Line и Sevil выйдут из Черноморска и доставят 10,7 тыс. тонн кукурузы и 4,7 тыс. тонн семян рапса в Египет и Румынию соответственно. Еще два судна - Super Bayern и Lucky - выйдут из Южного. Первый сухогруз направится в Египет с 33 тыс. тонн кукурузы, а второй доставит 4,4 тыс. тонн ячменя и 6 тыс. тонн кукурузы в Грецию. Выход всех судов в море ожидается 9 сентября.