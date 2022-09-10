Турция получает сигналы о готовности к поставкам военной авиации - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что позиция США по запросу Анкары на поставки и модернизацию парка F-16 ВВС Турции, не вынудит турецкую сторону к рассмотрению «иных вариантов», передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В беседе с журналистами после пятничной молитвы в Стамбуле, турецкий лидер отметил, что военные самолеты производят не только в США.

«Военные самолеты, в числе прочих, производят и продают в Великобритании, Франции, России. Закупки возможны отовсюду. Мы уже получаем сигналы», - сказал турецкий лидер.

Президент Турции напомнил, что на мадридском саммите НАТО обсуждал тему сделки по F-16 с главой Белого дома Джо Байденом.

«Байден пообещал, что сделает все от него зависящее по данному вопросу. Президент США придерживается позитивного подхода по данному вопросу. При этом дал понять, что республиканцы не разделяют его позиции. Впоследствии этот вопрос был обсужден в Болгарии главой МИД Турции на встрече с республиканцами из США. Позиция республиканцев также оказалась позитивной», - констатировал президент.