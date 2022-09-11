...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Турция

Несколько человек погибли при ударе турецких ВВС на севере Ирака

Турция Материалы 11 сентября 2022 13:39 (UTC +04:00)
Несколько человек погибли при ударе турецких ВВС на севере Ирака

Читайте Trend в

Несколько человек погибли в результате атаки турецкой авиации недалеко от города Синджар в провинции Найнава, расположенной на севере Ирака, передает Trend со ссылкой на региональный информационный портал Shafaq News.

По его информации, несколько самолетов турецких ВВС нанесли удар по двум автомобилям, принадлежащим сторонникам езидских военизированных формирований "Силы сопротивления Синджара", являющихся союзниками Рабочей партии Курдистана (РПК). В результате атаки обе машины сгорели, несколько человек погибли. Информации о точном количестве жертв пока не приводится.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости