Несколько человек погибли при ударе турецких ВВС на севере Ирака

Несколько человек погибли в результате атаки турецкой авиации недалеко от города Синджар в провинции Найнава, расположенной на севере Ирака, передает Trend со ссылкой на региональный информационный портал Shafaq News.

По его информации, несколько самолетов турецких ВВС нанесли удар по двум автомобилям, принадлежащим сторонникам езидских военизированных формирований "Силы сопротивления Синджара", являющихся союзниками Рабочей партии Курдистана (РПК). В результате атаки обе машины сгорели, несколько человек погибли. Информации о точном количестве жертв пока не приводится.