Стамбульский центр санкционировал выход из портов Украины еще четырех судов

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле санкционировал выход из украинских портов еще четырех судов, которые вывезут в общей сложности 64 657 тонн продовольствия. Соответствующее сообщение СКЦ распространил в воскресенье, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Из Одессы выйдет сухогруз Safeet Aga, который доставит в Турцию 3,3 тыс. тонн соевых бобов. Из Черноморска выйдут суда Nord Stark и Sally M, которые доставят 27,5 тыс. тонн пшеницы и 6 857 тонн кукурузы в Испанию и Ливан соответственно. Из порта Южный выйдет сухогруз Hadar с 23,5 тыс. тонн пшеницы и 3,5 тыс. тонн кукурузы, которые планируется доставить в Италию.

Выход указанных судов запланирован на понедельник. Вместе с ними украинские порты покинут суда Ahmet Can, которое везет 2,8 тыс. тонн пшеничных отрубей в Турцию, Oris Sofi, который доставит в Ливан и Турцию 6 тыс. тонн подсолнечного масла, а также Win Sino с 43,5 тыс. тонн подсолнечного масла, которые планируется доставить в Индию.