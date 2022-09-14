Доходы от сферы туризма Турции по итогам 2022 года могут превысить $37 млрд

Суточный расход проживания одного человека в текущем туристическом сезоне в Турции может достигнуть рекордных 83-84 долларов. Цель - довести этот показатель до 93 долларов.

Об этом сообщил журналистам министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой на мероприятии в Анталье, приуроченном к проекту по защите культурного наследия региона, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава ведомства напомнил, что в начале туристического сезона была поставлена цель принять 42 млн туристов и довести доходы страны от туризма - до 35 млрд доходов, однако ситуацию осложнил конфликт в Черноморском регионе, разразившийся в конце февраля.

По его словам, Турция предприняла множество шагов, чтобы снизить негативное воздействие этой ситуации.

«В первую очередь отличилось Агентство по развитию туризма. Благодаря инициированной агентством рекламной кампанией мы поставили цель превысить озвученные цифры по туризму. Уже в августе мы озвучили новую планку - довести турпоток до 47 млн человек и доходы от туризма – до 37 млрд долларов. И это не конечная цель. Считаю, что до конца года еще есть время, у нас хорошая динамика с будущими бронированиями. Надеюсь, мы вновь пересмотрим цели в сторону повышения», - сказал министр.

При этом глава ведомства остановился на статистике в Анталье, которая, как ожидалась, могла пострадать от воздействия конфликта в Черноморском регионе.

«В прошлом году Анталия приняла 9 миллионов туристов, считаю, что в к концу текущего года эта цифра будет варьироваться от 12 или 13 млн человек. Мы видим, что сезон становится длиннее. Обычно замедление сезона наблюдается в конце октября. Скорее всего нынешний сезон продлится до конца ноября. Также надеемся, на хороший сезон в зимний период», - отметил Эрсой.