Переговоры Турции и США пройдут 15 сентября в Вашингтоне

Очередное заседание Стратегического консультативного механизма Турция-США состоится 15 сентября в Вашингтоне, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Согласно сообщению МИД Турции, турецкую делегацию на обсуждениях возглавит замглавы МИД Седат Онал. С американской стороны в заседании примут участие замгоссекретаря Уэнди Шерман и представитель Госдепа Виктория Нуланд.

Планируется обсудить состояние и перспективы двусторонних связей, региональные процессы и международную повестку.

Стратегический консультативный механизм Турция-США был сформирован в соответствии с договоренностью президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Джо Байдена, достигнутой в Риме.

О создании механизма было объявлено 4 апреля в Анкаре, а первое заседание состоялось 16 мая в Нью-Йорке с участием глав дипломатий Турции и США.