Эрдоган призвал Ереван свернуть с ошибочного пути

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал власти Армении свернуть с ошибочного пути эскалации и нацелиться на мир на Южном Кавказе, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Выступая в среду в Анкаре, турецкий лидер выразил надежду на то, что армянская сторона будет тратить свое время и энергию на укрепление мира в регионе.

По его словам, Ереван не выполняет условия подписанных соглашений, демонстрируя агрессивную позицию. Последствия подобного курса для армянской стороны неизбежны, отметил Эрдоган.

«Армения не выполняет договоренности. Ереван должен свернуть с этого ошибочного пути! На фоне последний событий на Южном Кавказе, вновь громогласно заявляю всему миру: Турция поддерживала и продолжит поддерживать братьев в Азербайджане!»», - подчеркнул турецкий лидер.