Путин и Эрдоган начали переговоры в Самарканде

БАКУ/Trend/ - Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в Самарканде, передает Trend со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что стороны намереваются обсудить зерновую сделку и двусторонние экономические вопросы.

Bloomberg сообщает, что Эрдоган планирует на встрече с Путиным обсудить скидку на газ в 25%. Эрдоган также намерен обсудить частичную оплату за газ в лирах. При этом Bloomberg утверждает, что турецкий лидер стремится установить более тесные финансовые связи с Россией, чтобы стабилизировать экономическую обстановку в своей стране.