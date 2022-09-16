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Путин и Эрдоган начали переговоры в Самарканде

Турция Материалы 16 сентября 2022 18:07 (UTC +04:00)
Путин и Эрдоган начали переговоры в Самарканде

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БАКУ/Trend/ - Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в Самарканде, передает Trend со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что стороны намереваются обсудить зерновую сделку и двусторонние экономические вопросы.

Bloomberg сообщает, что Эрдоган планирует на встрече с Путиным обсудить скидку на газ в 25%. Эрдоган также намерен обсудить частичную оплату за газ в лирах. При этом Bloomberg утверждает, что турецкий лидер стремится установить более тесные финансовые связи с Россией, чтобы стабилизировать экономическую обстановку в своей стране.

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