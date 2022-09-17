Турция нацелена на мир в регионе - Мустафа Шентоп

Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп в ходе переговоров в расширенном составе с президентом Молдовы Майей Санду в рамках официального визита в Кишинев отметил, что Турцию и Молдову связывают прочные узы, основанные на глубоко укоренившихся исторических и культурных связях, передает Trend со ссылкой на "Анадолу". «Главной целью для нас является дальнейшее укрепление турецко-молдавского сотрудничества. Верю в то, что намеченное на ближайшее время второе заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Турция-Молдова, также внесет вклад в развитие связей», - сказал он.

Шентоп также подчеркнул, что Турция привержена цели увеличить товарооборот с Молдовой до миллиарда долларов.

«Объем торговли между Турцией и Молдовой в 2021 году составит 857 млн долларов, это свидетельствует о том, что мы скоро достигнем поставленной цели. Мы гордимся успехом турецких инвестиций в Молдове. Желаем роста объема инвестиций. Предпринятыми шагами мы можем развивать сотрудничество во многих сферах от торговли до энергетики, от промышленности до туризма», - сказал политик.

Спикер турецкого парламента подчеркнул, что Анкара придает важность солидарности с Молдовой в период пандемии коронавируса и потока беженцев. Как страна, принявшая самое большое количество беженцев в мире, Турция очень хорошо понимает давление, которое испытывает сегодня и Молдова», - сказал он.

Шентоп заверил, что Турция продолжит оказывать гуманитарную помощь Молдове по линии AFAD и Красного Полумесяца.