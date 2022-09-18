Анкара: Действия Вашингтона приведут к гонке вооружений на Кипре

Турция решительно осуждает решение США о расширении рамок решения (от сентября 2020 года) об отмене оружейного эмбарго в отношении греческой общины Кипра. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел республики, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В Анкаре подчеркнули солидарность с Турецкой Республикой Северного Кипра, отметив, что действия американской администрации противоречит принципу равноправия общин Кипра.

«Действия Вашингтона ужесточат бескомпромиссные подходы греческой общины Кипра и окажут негативное воздействие на урегулирование Кипрского вопроса в целом. На острове начнется гонка вооружение, что ударит по стабильности и миру во всем Восточном Средиземноморье», - говорится в заявлении.

В Анкаре призвали Вашингтон пересмотреть решения и придерживаться сбалансированной политики по Кипру.

В МИД Турции отметили значимость учета прав турецкой общины Кипра в свете соглашений 1959-60 годов как со стороны США, так и всего мирового сообщества.

«Турция, как государство-гарант по Кипру, продолжит предпринимать шаги по защите интересов и безопасности турок-киприотов в соответствии с историческими и правовыми обязательствами», - отмечается далее в документе.