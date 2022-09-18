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Турецкие спецслужбы нейтрализовали одного из главарей РПК/YPG на севере Сирии

Турция Материалы 18 сентября 2022 21:42 (UTC +04:00)
Турецкие спецслужбы нейтрализовали одного из главарей РПК/YPG на севере Сирии

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В результате спецоперации Национальной разведывательной организации (MİT) Турции на севере Сирии нейтрализован из главарей террористической организации РПК/YPG. Об этом сообщают источники в турецких силах безопасности, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Согласно информации, двумя отдельными ударами беспилотников в районе в Айн-Иса были ликвидированы пять боевиков. В их числе - т.н. «ответственный» РПК/YPG по региону Евфрата Мехмет Гурбюз, известный под кодовым позывным «Роджхат Каракочан».

Гурбюз был включен в «красную категорию» особо опасных преступников, разыскиваемых по линии МВД Турции.

Операция была проведена 16 сентября на основе полученных разведданных.

Мехмет Гюрбюз руководил действиями против турецких сил безопасности в зоне антитеррористической операции «Источник мира».

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