Турция будет оплачивать 25% поставок газа из России в рублях

БАКУ /Trend/ - Турция будет вносить 25 процентов платежей за природный газ, которые она получает из России, в рублях.

Как передает Trend, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез газете Yeni Şafak.

"Соответствующее соглашение вступит в силу в ближайшее время. Тот факт, что Турция будет покупать газ у России в рублях, снизит затраты и зависимость от доллара", - сказал он.

Министр также заявил о планах по ускорению работ по строительству АЭС "Аккую".

"Достигнута договоренность относительно атомной электростанции "Аккую". Наш президент, а также наше министерство приложили огромные усилия, чтобы привести стороны к единому мнению и преодолеть возникшие трудности. Через некоторое время работа продолжится в ускоренном темпе. График проекта на АЭС "Аккую" для нас обязателен. Мы должны ввести в эксплуатацию первый блок в 2023 году", - добавил министр.