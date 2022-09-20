В МИД Израиля утвердили кандидатуру посла в Турции

Комитет по назначениям министерства иностранных дел Израиля принял решение о назначении советника посольства Анкары Ирит Лиллиан послом в Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В сообщении израильского МИДа говорится: «Ирит Лилиан, которая в настоящее время работает в Анкаре, утверждена на должность посла Израиля».

Назначение вступит в силу «при условии одобрения правительства».

17 августа 2022 года Турция и Израиль приняли решение восстановить дипломатические отношения и назначить послов.