Экспорт меда из Турции с начала года достиг $30 млн

Экспорт меда из Турции в январе-августе вырос на 80 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 29 млн 982 тыс. долларов.

Об этом сообщил глава Ассоциации экспортеров Восточно-Черноморского региона Турции Саффет Кальенджу, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В первые 8 месяцев года Турция поставила 11 432 тонны меда на рынки 57 стран.

В количественном отношении экспорт меда из Турции в январе-сентябре вырос на 130 процентов.

В тройку основных импортеров турецкого меда в январе-сентябре стали США, Испания и Германия.

За указанный период в США из Турции поступил мед на сумму 11 млн 31 тыс. 296 долларов, в Испанию- 4 млн 477 тыс. 118 долларов, а в Германию - 4 млн 66 тыс. 311 долларов.