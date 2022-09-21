Эрдоган провел ряд встреч в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился с главами государств и правительств в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Турецкий лидер после выступления в Генассамблее ООН встретился с президентами Финляндии Саули Ниинистё и Кыргызстана Садыром Жапаровым.

Эрдоган принял и премьер-министра Испании Педро Санчеса.

В штаб-квартире ООН также состоялась беседа Эрдогана с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль-Тани, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, главой Южной Кореи Юн Сок Ёль и премьер-министром Бангладеш шейхом Хасиной Вазед.

В беседе Эрдогана и Токаева присутствовал и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.