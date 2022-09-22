Чавушоглу: Дипломатия - все еще единственный путь выхода из ситуации в Украине

Дипломатия - все еще единственный путь выхода из ситуации в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, комментируя в Нью-Йорке развитие процессов вокруг ситуации в Украине, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Глава дипломатии отметил, что в первые дни войны, стороны были более близки к урегулированию, а на мартовской встрече в Стамбуле даже обменялись рядом документов.

«Сегодня на местах имеет место совершенно иная ситуация. Чем дольше длится война, тем сложнее выработать решение. Дипломатия и диалог все еще остаются единственный путем выхода из сложившейся ситуации», - подчеркнул Чавушоглу.

Он напомнил, что Анкара ранее подвергалась критике ряда стран из-за посреднических усилий по Украине. «Однако сегодня большинство, в особенности украинцы, сходятся во мнении, что затягивание войны нанесет ущерб всем сторона», - сказал турецкий министр.

Чавушоглу подчеркнул, что как-бы ни сложен был путь посредничества, шаги в этом направлении спасают жизни, наглядным показателем чему стала «зерновая договоренность», достигнутая в Стамбуле.

«Благодаря этому соглашению миллионы людей не подверглись стрессу дополнительной нагрузки от повышения цен на продовольствие», - сказал глава дипломатии, поблагодарив ООН за поддержку посреднических усилий Турции.