Анкара продолжает прилагать усилия для достижения мира в Украине - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об обмене 200 военнопленными в среду между Россией и Украиной, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В беседе с журналистами в Турецком доме в Нью-Йорке Эрдоган заявил, что обмен пленными состоялся в результате переговоров с президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским.

По словам главы государства, обмен пленными между Россией и Украиной, достигнутый при посредничестве Турции, является важным шагом на пути к прекращению войны.

Турецкий лидер добавил, что Анкара продолжает прилагать усилия для достижения мира между Москвой и Киевом.

Эрдоган выразил благодарности Путину и Зеленскому за согласие на обмен военнопленными и всем, кто прилагал усилия в этом процессе.