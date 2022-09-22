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Анкара продолжает прилагать усилия для достижения мира в Украине - Эрдоган

Турция Материалы 22 сентября 2022 04:08 (UTC +04:00)
Анкара продолжает прилагать усилия для достижения мира в Украине - Эрдоган

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об обмене 200 военнопленными в среду между Россией и Украиной, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В беседе с журналистами в Турецком доме в Нью-Йорке Эрдоган заявил, что обмен пленными состоялся в результате переговоров с президентами России Владимиром Путиным и Украины Владимиром Зеленским.

По словам главы государства, обмен пленными между Россией и Украиной, достигнутый при посредничестве Турции, является важным шагом на пути к прекращению войны.

Турецкий лидер добавил, что Анкара продолжает прилагать усилия для достижения мира между Москвой и Киевом.

Эрдоган выразил благодарности Путину и Зеленскому за согласие на обмен военнопленными и всем, кто прилагал усилия в этом процессе.

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