Объем торговли между Турцией и США за короткое время достигнет цели в $100 млрд - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на приеме ведущих бизнесменов США в Нью-Йорке, где проходит неделя высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Объем нашей торговли с США достигнет цели в 100 миллиардов долларов за короткое время, если этот импульс будет поддерживаться правильно и решительно. В ближайшее время мы хотим увеличить закупку газа в США на более выгодных условиях. Готовы сотрудничать в поставках американского СПГ в страны региона. Снятие дополнительных тарифов в сталелитейной и алюминиевой промышленности, которые США ввели в 2018 году, внесет значительный вклад в наши совместные усилия", - сказал он.

Говоря о сотрудничестве в оборонной сфере Эрдоган подчеркнул, что искусственные барьеры для оборонно-промышленного сотрудничества Турции и США негативно сказываются на безопасности НАТО.

"Предвзятое отношение, сложившееся в результате давления некоторых лоббистов на лиц, принимающих решения, также наносит ущерб американским интересам", - сказал он.