Глава МИД Турции провел ряд встреч в Нью-Йорке

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провел ряд двусторонних встреч в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Чавушоглу встретился в Нью-Йорке с главами МИД Австралии, Польши, Эстонии и Малейзии.

Турецкий министр переговорил также с коллегами из Ирландии, Молдовы, Гвинеи, Ливана, Эфиопии и Алжира.

Чавушоглу принял участие в заседании Агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам (UNRWA), организованном министрами иностранных дел Швеции и Иордании.