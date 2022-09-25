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Турция работает вместе с ООН в вопросе экспорта удобрений из России - Чавушоглу

Турция Материалы 25 сентября 2022 19:06 (UTC +04:00)
Турция работает вместе с ООН в вопросе экспорта удобрений из России - Чавушоглу

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БАКУ /Trend/ - Роль Турции в зерновом кризисе принесла облегчение миру. Цены на зерно резко упали примерно на девять процентов впервые с 2008 года.

Об этом сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Мы работаем с ООН в стамбульском координационном центре, чтобы устранить преграды для экспорта удобрений", - сказал министр.

Чавушоглу добавил, что найдены некоторые пути решения этого вопроса.

"Поскольку данная продукция России не входит в санкционный список, мы проводим работу по устранению сомнений, касающихся вопросов страхования, услуг и особенно оплаты", - сказал Чавушоглу.

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