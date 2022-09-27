Спецслужбы Турции ликвидировали особо опасного террориста

Спецслужбы Турции провели на севере Сирии спецоперацию по нейтрализации одного из главарей террористов YPG (сирийское крыло РПК) в районе Айн Иса Мехмета Акйола, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Как сообщили источники в силах безопасности, террорист Мехмет Акйол по позывным «Доган Аманос» был объявлен Турцией в международный розыск за причастность к терактам в Турции.

Перед вступлением в ряды РПК, Мехмет Акйол прошел «политико-идеологическую подготовку» на севере Ирака с участием одного из главарей террористов Джемиля Байыка.

Он также принимал активное участие в акциях РПК, нацеленных на предотвращение военных операций ВС Турции в регионе.

Айкол в последний период считался «ответственным» за террористическую деятельность в районе Айн Иса на севере Сирии.