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Спецслужбы Турции ликвидировали особо опасного террориста

Турция Материалы 27 сентября 2022 01:24 (UTC +04:00)
Спецслужбы Турции ликвидировали особо опасного террориста

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Спецслужбы Турции провели на севере Сирии спецоперацию по нейтрализации одного из главарей террористов YPG (сирийское крыло РПК) в районе Айн Иса Мехмета Акйола, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Как сообщили источники в силах безопасности, террорист Мехмет Акйол по позывным «Доган Аманос» был объявлен Турцией в международный розыск за причастность к терактам в Турции.

Перед вступлением в ряды РПК, Мехмет Акйол прошел «политико-идеологическую подготовку» на севере Ирака с участием одного из главарей террористов Джемиля Байыка.

Он также принимал активное участие в акциях РПК, нацеленных на предотвращение военных операций ВС Турции в регионе.

Айкол в последний период считался «ответственным» за террористическую деятельность в районе Айн Иса на севере Сирии.

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