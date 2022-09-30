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Турция будет представлена в Совете управляющих МАГАТЭ

Турция Материалы 30 сентября 2022 06:48 (UTC +04:00)
Турция будет представлена в Совете управляющих МАГАТЭ

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Турция на период 2022-2024 годов будет представлена в Совете управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В заявлении МИД Турции сообщается, что в результате выборов, состоявшихся на 66-й Генеральной конференции МАГАТЭ, прошедшей в Вене, Турция избрана в Исполнительный совет МАГАТЭ на период 2022-2024 гг.

"Членство нашей страны в Совете директоров МАГАТЭ демонстрирует нашу твердую волю вносить свой вклад в работу Агентства, который стал еще более важным в нынешних условиях".

Последний раз Турция входила в состав Совет управляющих МАГАТЭ в 2015–2017 годах.

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