Турция будет представлена в Совете управляющих МАГАТЭ

Турция на период 2022-2024 годов будет представлена в Совете управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В заявлении МИД Турции сообщается, что в результате выборов, состоявшихся на 66-й Генеральной конференции МАГАТЭ, прошедшей в Вене, Турция избрана в Исполнительный совет МАГАТЭ на период 2022-2024 гг.

"Членство нашей страны в Совете директоров МАГАТЭ демонстрирует нашу твердую волю вносить свой вклад в работу Агентства, который стал еще более важным в нынешних условиях".

Последний раз Турция входила в состав Совет управляющих МАГАТЭ в 2015–2017 годах.