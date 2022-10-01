Турецкие банки продемонстрировали устойчивость к внешним рискам - ЕБРР

Банковский сектор Турции продемонстрировал устойчивость к сложным макроэкономическим условиям. Об сообщил главный региональный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Роджер Келли, комментируя отчет финансовой структуры на тему: «Региональные экономические перспективы», передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

По его словам, банковский сектор Турции хорошо капитализирован и располагает низким уровнем проблемных активов.

«Доходы банков высоки благодаря высокой доли чистой процентной марже (ЧПМ) – один из основных показателей эффективности деятельности банка, - связанной с текущим подходом денежно-кредитной политики», - отметил Келли.

Экономист напомнил, что ЕБРР повысил прогноз роста экономики Турции в 2022 году до 4,5 процентов, тогда как в мае этот показатель прогнозировался на уровне 2 процентов.

«Показатели Турции в первой половине года оказались лучше, чем мы ожидали в нашем последнем прогнозе. Рост оказался значительно более устойчивым, чем мы ожидали, особенно если брать во внимание воздействие более высоких темпов инфляции на частное потребление и реальные доходы», - отметил Келли.

По его словам, расходы домохозяйств в Турции поддерживаются благодаря принятым мерам правительства, направленным на поддержку покупательной способности граждан, в частности за счет повышения минимальной заработной платы и пенсий. «Учитывая предстоящие выборы, ожидаем, что власти (правительство) продолжат оказывать поддержку в ближайшие месяцы», - сказал Келли.​​​​​​​

Экономист отметил, что вопреки высокому уровню экономической активности в Турции в последнее время, на фоне высокой инфляции отмечается усугубление макроэкономической диспропорции, увеличение дефицита счета текущих операций и сохранение давления на турецкую лиру. «Однако, учитывая замедление цен на сырьевые товары, вполне вероятно, что инфляция близка к своему пику, и эффекты базы снизят ее (уровень инфляции) до 70 процентов к концу года», добавил экономист.