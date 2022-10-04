Между Ливией и Турцией подписаны меморандумы о сотрудничестве в области углеводородов

Премьер-министр Ливии Абдулхамид Дибейбе выразил удовлетворение визитом турецкой делегации в Триполи и договоренностями, подписанными в ходе этого визита, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Дибейбе в своем посте в социальной сети Твиттер написал, что они рады подписанию соглашений с Турцией, которые служат интересам ливийского народа.

Подчеркнув, что они согласны мобилизовать международную поддержку, необходимую для проведения выборов, Дибейбе добавил: «Приветствую тех, кто желает дружбы с нашим народом и уважает единство нашей страны, и осуждаю тех, кто поддерживает войну и раскол».

3 декабря турецкая делегация, в состав которой входят министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр энергетики и природных ресурсов Фатих Донмез, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр торговли Мехмет Муш, руководитель управления по коммуникациям президента Фахреттин Алтун и пресс-секретаря президента Ибрагим Калын, с однодневным официальным визитом находилась в столице Ливии Триполи.

В Триполи состоялись встречи с председателем президентского совета Ливии Мухаммедом аль-Манфи, премьер-министром Абдулхамидом Дибейбе, министром иностранных дел Неджлой Менгуш и председателем Высшего государственного совета Ливии Халидом аль-Мишри, в результате которых подписаны меморандумы о сотрудничестве в области добычи углеводородов.