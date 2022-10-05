Экспорт Турции в сентябре достиг рекордных $22,6 млрд

В сентябре экспорт Турции вырос на 9,2 процента по сравнению с прошлым годом, до рекордных 22,6 млрд долларов.

Как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", об этом заявил министр торговли Турции Мехмет Муш.

"В сентябре экспорт Турции вырос по сравнению с аналогичным периодом 2021 года до 22,6 млрд долларов. Хочу с удовлетворением отметить, что это абсолютный рекорд экспорта за сентябрь за всю историю Турции", - сказал он.

Экспорт Турции в январе-сентябре, в свою очередь, вырос на 17 процентов до 188,2 млрд долларов, сказал он.