Турция выступает за продление «зернового соглашения» - пресс-секретарь президента

Турция выступает за продление действия «зернового соглашения», заключенного в Стамбуле с участием РФ и Украины и при посредничестве Анкары и ООН. Украинская сторона относится к вопросу позитивно. Вопрос обсуждается и с Россией. Об этом в эфире телеканала CNN International сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Отвечая на вопрос о содержании последнего телефонного разговора президентов Турции и РФ, Калын сообщил, что беседа Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина стала продолжением звонка 6-7 дневной давности.

Пресс-секретарь турецкого лидера пояснил, что речь, в частности, идет о «зерновом коридоре», по которому из портов Украины уже транспортировано до 6 млн тонн агропродукции. «Наша страна выступает за продление договоренности по зерну. Этот вопрос был поднят Анкарой перед Киевом и получен позитивный ответ. Теперь мы обсуждаем тему с российской стороной. У Москвы имеется определенная обеспокоенность относительно поставок российской продукции, в том числе удобрений. РФ заключила договор с ООН, и сегодня пытается решить вопрос. Этот лишь часть проблем», - сказал Калын.

Пресс-секретарь главы государства указал, что украинцы не должны отказываться от переговоров.

Калын выразил уверенность в том, что переговоры рано или поздно возобновятся. Вопрос лишь в сроках.

Пресс-секретарь президента Турции сообщил также, что Россия выступает за подготовку нового большого соглашения с Западом.

Он призвал страны Запада поддержать усилия по прекращению российско-украинской войны.