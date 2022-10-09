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Экспорт промпродукции Турции с начала года приблизился к $140 млрд

Турция Материалы 9 октября 2022 08:56 (UTC +04:00)
Экспорт промпродукции Турции с начала года приблизился к $140 млрд

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Объем поставок промышленной продукции Турции за рубеж за девять месяцев текущего года достиг 139,3 млрд долларов, что стало максимумом за всю историю страны, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В Ассамблее экспортеров Турции сообщили, что поставки продукции 13 из 16 секторов промышленности за рубеж превысили целевые показатели.

К примеру, объем поставок турецкой продукции сектора авиации и обороны в январе-сентябре текущего года достиг 2,8 млрд долларов, что на 33,8 процентов больше показателя аналогичного периода 2021 года.

Крупными рынками потребления промпродукции Турции остаются Германия, Италия и Нидерланды.

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