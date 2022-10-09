Экспорт промпродукции Турции с начала года приблизился к $140 млрд

Объем поставок промышленной продукции Турции за рубеж за девять месяцев текущего года достиг 139,3 млрд долларов, что стало максимумом за всю историю страны, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В Ассамблее экспортеров Турции сообщили, что поставки продукции 13 из 16 секторов промышленности за рубеж превысили целевые показатели.

К примеру, объем поставок турецкой продукции сектора авиации и обороны в январе-сентябре текущего года достиг 2,8 млрд долларов, что на 33,8 процентов больше показателя аналогичного периода 2021 года.

Крупными рынками потребления промпродукции Турции остаются Германия, Италия и Нидерланды.