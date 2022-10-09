Спецслужбы Турции нейтрализовали опасного террориста на севере Ирака

Усилиями Национальной разведывательной организации (MİT) в районе Гара на севере Ирака нейтрализован особо опасный боевик РПК Оккеш Девери по позывным «Кендал Пирсус», передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

Как сообщили источники в силах безопасности, Девери вступил в ряды террористической организации будучи студентом медицинского вуза.

Девери бросил университет в 2010 году и перебрался в Кандиль, участвовал в террористической деятельности в районах Зап, Метина и Хакурк.

В 2021 году он был назначен ответственным по медицинским вопросам в рядах РПК в районе Гара.

В результате спецоперации MİT Девери был ликвидирован в районе Гара вместе с другими террористами, среди которых также его приближенный Кайхан Картал под кодовым именем «Кемаль Пир».

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РПК впервые осуществили кровавое преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7500 сотрудников сил безопасности Турции и 6800 мирных жителей.

США и Европейский союз внесли PПK в списки террористических организаций.

Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PПK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения.

В последние годы PПK стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.

В Сирии террористы PПK прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя «Сирийскими демократическими силами».

В Иране PПK действует как «Партия свободной жизни Курдистана» (PJAK).