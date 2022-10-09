Армянская диаспора во Франции против нормализации отношений Армении с Турцией и Азербайджаном - Чавушоглу

Армянская диаспора во Франции выступает против процесса нормализации отношений Армении с Турцией и Азербайджаном.

Как передает Trend со ссылкой на Hürriyet, об этом на встрече с гражданами Турции в Страсбурге заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он отметил, что члены этой диаспоры выступают против установления хороших отношений и поддерживают вражду. Министр призвал своих соотечественников, проживающих во Франции, бороться с этим явлением.

Чавушоглу напомнил, что Турецко-американский координационный комитет также успешно боролся с клеветой армянской диаспоры против Турции и турецкого народа.