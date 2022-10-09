В Анкаре сообщили, что Макрон в ближайшее время может посетить Турцию

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ближайшее время может совершить визит в Турцию. Об этом сообщил в воскресенье глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, не уточнив сроки, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы скоординируем усилия с главой МИД Франции, чтобы визит состоялся в ближайшее время", - приводит слова Чавушоглу агентство Anadolu.

По его словам, визит состоится по приглашению президента Турции Реджеп Тайипа Эрдогана.

Президенты Турции и Франции встречались 6 октября в Праге на полях первой встречи Европейского политического сообщества.