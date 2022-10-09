Три человека погибли в результате взрыва в жилом здании в Стамбуле (ВИДЕО) (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - В турецком городе Стамбул произошел взрыв на третьем этаже трехэтажного жилого здания.

Как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, после взрыва в здании, расположенном в районе Кадыкёй, начался пожар.

На место происшествия прибыл губернатор города Али Ерликая. По его словам, в результате взрыва погибли три человека.

Отметим, что причиной взрыва стала утечка газа в квартире, расположенной на третьем этаже здания.

Благодаря усилиям пожарных удалось взять под контроль пожар.

21:38 (GMT+4) В турецком городе Стамбул произошел взрыв на третьем этаже трехэтажного жилого здания.

Как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, в результате взрыва в здании, расположенном в районе Кадыкёй, начался пожар. На место происшествия привлечено большое количество бригад пожарных и скорой помощи.

Благодаря усилиям пожарных удалось взять под контроль пожар.

По первоначальным данным, причиной взрыва стала утечка газа в квартире, расположенной на третьем этаже здания.

21:21 (GMT+4) В турецком городе Стамбул произошел взрыв в жилом здании.

Как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, в результате взрыва начался пожар. На место происшествия привлечено большое количество бригад пожарных и скорой помощи.

Согласно информации, один раненый спасен из здания.

О причине взрыва не сообщается.