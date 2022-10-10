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Экспорт Турции в ФРГ достиг рекордных $14,2 млрд

Турция Материалы 10 октября 2022 00:21 (UTC +04:00)
Экспорт Турции в ФРГ достиг рекордных $14,2 млрд

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Экспорт Турции в Германию в январе-сентябре достиг рекордного уровня - 14 млрд 258 млн долларов.

Как передает Trend со ссылкой на "Анадолу", об этом свидетельствуют данные Союза экспортеров Турции (TİM).

В первые 9 месяцев с начала года экспорт Турции в ФРГ составил 14 млрд 258 млн долларов, это рекордный показатель экспорта в Германию в истории республики.

Так, Германия сохранила лидерство среди импортеров турецкой продукции.

Экспорт Турции в Германию в январе-сентябре вырос на 10,6 процентов по сравнению с 2021 годом. Доля ФРГ в экспорте Турции составила 10,2 процента.

Второе место после Германии среди импортером заняли США – 10 млрд 891 млн долларов, третье Великобритания – 9 млрд 207 млн долларов.

Наибольшей популярностью в Германии пользуется продукция автомобильной промышленности – 3 млрд 231 млн долларов.

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