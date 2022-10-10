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Помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам посетит Турцию, Румынию и Болгарию

Турция Материалы 10 октября 2022 03:06 (UTC +04:00)
Помощник госсекретаря США по энергетическим ресурсам посетит Турцию, Румынию и Болгарию

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БАКУ /Trend/ - Помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт отправится с 10 по 14 октября в Турцию, Румынию и Болгарию, где он встретится с государственными чиновниками и лидерами энергетического сектора для продвижения двусторонних и коммерческих взаимоотношений в сфере энергетики.

Как передает Trend, об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Госдепартамента.

Согласно информации, помощник госсекретаря также обсудит совместные усилия, направленные на укрепление европейской энергетической безопасности, сокращение зависимости Европы от российского ископаемого топлива, а также стимулирование перехода к чистой энергетике.

"В Стамбуле он выступит на региональной конференции Атлантического совета по перспективам чистой энергетики, уделив особое внимание трансатлантическому сотрудничеству по вопросам энергетики.

Его встречи в Бухаресте будут способствовать сотрудничеству в области гражданской ядерной энергетики и будут посвящены 25-летию стратегического партнерства с Румынией.

В Софии он встретится с государственными чиновниками и представителями частного сектора для укрепления деловых связей и координации энергетической безопасности", - сообщили в пресс-службе.

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