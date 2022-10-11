В Турции произошло землетрясение силой 5,1 балла

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Османие произошло землетрясение силой 5,1 балла.

Как передает Trend, об этом сообщило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Согласно информации, землетрясение произошло в 18:48 по местному времени.

Эпицентр подземных толчков находился в районе Дюзичи провинции Османие. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров.

Подземные толчки ощущались также в провинциях Адана, Газиантеп и Хатай.

(Перевод: Нубар Кулузаде)